1 Kim Renkema hofft, dass Cheftrainer Tore Aleksandersen möglichst bald zurückkehrt. Foto: Baumann

Die Stuttgarter Volleyballerinnen können sich gegen die Roten Raben Vilsbiburg vorzeitig Rang eins in der Bundesliga-Hauptrunde sichern – und trotzdem sieht Sportchefin Kim Renkema Potenzial für Verbesserungen.









Für die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart geht es Schlag auf Schlag. Nach dem Aus im Viertelfinale der Champions League folgt an diesem Samstag (19.30 Uhr) das Heimspiel gegen die Roten Raben Vilsbiburg. Mit einem Sieg könnte sich der Tabellenführer vorzeitig Rang eins in der Abschlusstabelle und damit die beste Ausgangsposition für die Play-offs sichern. „Das ist unser Ziel“, sagt Sportdirektorin Kim Renkema, „wir haben bisher in der Bundesliga erst ein Spiel verloren, auch darauf können wir sehr stolz sein.“ Was nichts daran ändert, dass es noch einiges zu tun gibt.