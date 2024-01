Allianz MTV Stuttgart: Volleyballerinnen verteidigen Spitzenposition

1 Maria Segura (Mitte) ist vor allen im ersten Satz ein Rückhalt für das Stuttgarter Team. Foto: Baumann

Stuttgarts Volleyballerinnen feiern gegen die Ladies in Black in Aachen den sechsten Sieg im sechsten Spiel des Jahres. Am Samstag folgt das Spitzenduell.











Mit einem souveränen Erfolg in haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Konstantin Bitter setzte sich am Mittwochabend vor 1689 Zuschauern in der Scharrena gegen den Tabellenachten Ladies in Black Aachen mit 3:0 (25:12, 25:19, 25:20) durch. „Ich bin zufrieden, dass wir die Partie so souverän beherrscht haben. Aber wir wollen in dieser Saison so viele Titel wie möglich gewinnen und müssen an vielen kleinen Dingen noch arbeiten“, sagte Bitter nach der Partie.