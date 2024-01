Allianz MTV Stuttgart: Volleyballerinnen drehen dramatisches Spiel

1 Wird als beste Akteurin des Spiel ausgezeichnet: Krystal Rivers Foto: Baumann/Keppler

Was für ein Drama! Was für ein Spielverlauf! Was für ein Sieg! Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart benötigten unbedingt einen Erfolg gegen PGE Rysice Rzeszów, um die Chancen aufs erneute Erreichen des Viertelfinales in der Champions League zu wahren – und sie kämpften sich nach einem 0:2-Rückstand durch eine erhebliche Leistungssteigerung vor 1902 begeisterten Zuschauern in der Scharrena zu einem kaum noch für möglich gehaltenen 3:2-Triumph (21:25, 20:25, 25:19, 25:14, 15:9). Das ging an die Nerven, auch bei Konstantin Bitter. „Die Polinnen sind ein Top-Team mit einer unglaublichen Physis“, sagte der MTV-Trainer, „am Anfang hatten wir ein Qualitätsproblem und keinen Zugriff aufs Spiel. Wir mussten das Glück erzwingen – es war beeindruckend, wie wir dem Druck, siegen zu müssen, standgehalten haben.“