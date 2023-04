Sieben Versuche, zwei Titel – so liefen die bisherigen Finalserien

8 Freude bei Stuttgarts Volleyballerinnen – jubeln sie auch in der Finalserie gegen den SC Potsdam? Unsere Bildergalerie bietet einen interessanten Blick in die Vergangenheit. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Ab dem kommenden Dienstag spielen die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart gegen den SC Potsdam erneut um die Meisterschale. Der Club hat jede Menge Endspiel-Erfahrung. Wie ist es bisher gelaufen?









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Am kommenden Dienstag (19 Uhr) geht’s los. Dann starten die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart in die Finalserie der Play-offs – und das Ziel ist klar: Wie im vergangenen Jahr soll es mit dem Titel klappen. Auch damals war der SC Potsdam der Gegner. Dass es erneut mit der Meisterschaft klappt, ist aber alles andere als selbstverständlich. Das zeigt ein Blick in die Vergangenheit.

Die MTV-Volleyballerinnen stehen zum achten Mal in Folge in der Finalserie der Play-offs – der große Coup gelang bsiher zweimal. Jedoch: Allein die Tatsache, dass der Club Dauergast in den Entscheidungsspielen ist, zeichnet Allianz MTV Stuttgart aus.

Lesen Sie auch

„Das ist eine unglaubliche Serie und alles andere als eine Selbstverständlichkeit“, sagt Sportdirektorin Kim Renkema, die bei den Vizemeisterschaften 2015 und 2016 noch auf dem Feld stand. „Auf das, was wir leisten, können wir richtig stolz sein.“ Dennoch sind eben die Titel jeweils das Sahnehäubchen.

Der dritte Meistertitel soll nun also her für die Mannschaft von Trainer Tore Aleksandersen. Bevor das Duell mit dem SC Potsdam startet, blicken wir zurück auf die bisherigen Finalserien, die Allianz MTV Stuttgart in der Bundesliga gespielt hat.

Viel Spaß mit unserer Bildergalerie!