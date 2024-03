Allianz MTV Stuttgart im Pokalendspiel: Klarer Favorit gegen den SC Potsdam

1 Der letzte Pokalsieg der Stuttgarter Volleyballerinnen liegt zwei Jahre zurück – in Wiesbaden gab es 2022 einen 3:0-Erfolg gegen den Dresdner SC. Foto: Baumann

Vier ehemalige Stuttgarter Volleyballerinnen erinnern sich vor dem Finale an diesem Sonntag an die vier bisherigen Pokalsiege, beurteilen die Entwicklung ihres Ex-Clubs und tippen, wer den nächsten Coup landen wird.











Link kopiert



Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart spielen an diesem Sonntag (13.30 Uhr/SWR) gegen ihren Dauerrivalen SC Potsdam in der Mannheimer SAP-Arenaum ihren nächsten Erfolg im Cupwettbewerb nach 2011, 2015, 2017 und 2022. Maren Fromm, Deborah van Daelen, Micheli Tomazela Pissinato und Ilka Van de Vyver erinnern an ihre Erfolgs-Mannschaften und geben einen Tipp ab, wer 2024 den Pott holen wird.