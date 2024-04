1 Ließ sich selbst durch den Schweriner Dreierblock nicht stoppen: Krystal Rivers. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Mit einer starken Leistung holen die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart im vierten Duell der Finalserie um die Meisterschaft gegen den SSC Schwerin den Pflichtsieg zum 2:2-Ausgleich. Am Sonntag steigt das fünfte Duell.











Link kopiert



Das Drama geht in den fünften Akt! Nachdem die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart dank einer starken Leistung das vierte Spiel der Play-off-Finalserie gegen den SSC Schwerin mit 3:0 (26:24, 25:19, 25:20) gewonnen haben, fällt die Entscheidung um die Meisterschaft erst im letzten möglichen Duell an diesem Sonntag (17.10 Uhr/Sport 1) in der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Einen Favoriten gibt es nicht – allerdings haben die Stuttgarterinnen am Mittwochabend erneut bewiesen, dass sie in der Lage sind, selbst größtem Druck standzuhalten.