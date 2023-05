Ab sofort geht es für Allianz MTV Stuttgart wieder um die Meisterschaft. Im Finale gegen den SC Potsdam will das Team den Titel von 2022 verteidigen. Wir begleiten Finalspiel eins mit einem Liveticker!

Jetzt zählt’s! Ab sofort gilt’s! Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart spielen wieder um den Meistertitel und wollen den Erfolg vom vergangenen Jahr wiederholen. Damals gab es eine hoch spannende Finalserie gegen den SC Potsdam. Erst in Spiel fünf fiel in der Scharrena die Entscheidung zugunsten des MTV.

Nun spielen erneut Allianz MTV und der SC Potsdam um den Titel – und es ist erneut ein Duell auf Augenhöhe. Die Stuttgarterinnen haben sich durch starke Leistungen in der Hauptrunde den Heimvorteil im ersten, dritten und – falls nötig – fünften Spiel gesichert. An diesem Dienstagabend (19 Uhr) steigt die erste Partie der Finalserie – und es ist alles angerichtet. Bis auf wenige Stehplatztickets ist die Scharrena ausverkauft.

Wer nicht in der Halle sein kann, muss in dieser ersten Finalpartie allerdings auf Livebilder im Free-TV verzichten. Sport 1 überträgt lediglich auf seinem kostenpflichtigen Zusatzkanal. Wir aber halten alle Volleyball-Fans während der Partie auf dem Laufenden, transportieren sportliche Eindrücke, die Zwischenstände und die Stimmung in der Halle – alles mit unserem Liveticker. Viel Spaß damit!