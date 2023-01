Dritter Sieg in der Champions League

1 Genau hingehört. Roosa Koskelo: verteidigt mit Stuttgarts Volleyball-Team die Spitzenposition in der Königsklassse. Foto: Baumann

Stuttgarts Volleyballerinnen verteidigen mit einem 3:0-Erfolg auf Teneriffa die Tabellenführung in ihrer Gruppe.















Ohne große Mühe in nur knapp 70 Minuten haben sich die Bundesliga-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart in der Champions League beim spanischen Vertreter Tenerife La Laguna mit 3:0 (25:19, 25:15, 25:18) durchgesetzt.

Mit dem dritten Sieg im dritten Gruppenspiel verteidigte die Mannschaft von Trainer Tore Aleksandersen die Tabellenführung in der Gruppe D vor dem Team von Commercecon Lodz, das am Mittwoch überraschend Fenerbahce Istanbul mit 3:1 bezwungen hatte. „Das war kein überragendes Spiel von uns, aber wir haben unser Ziel, die drei Punkte mitzunehmen, erreicht, und konnten allen Spielerinnen Spielzeit geben“, zeigte sich die Sportliche Leiterin Kim Renkema zufrieden.

Auf Teneriffa alles unter Kontrolle

In der nur spärlich gefüllten Halle Pebellon Insular de Santiago Martin hatten die Stuttgarterinnen das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Nur im ersten Satz konnten die Spanierinnen bis zum 9:9 mithalten, dann setzte sich Allianz MTV vorentscheidend auf 17:13 ab und baute die Führung dank vieler kleiner Fehler der Spanierinnen immer weiter aus. Im zweiten und dritten Durchgang lag Stuttgart von Beginn an stets deutlich in Führung. Teneriffa hatte große Probleme mit den Aufschlägen von Allianz MTV, wobei Coach Aleksandersen schon Mitte des zweiten Satzes kräftig durchwechselte.