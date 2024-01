Allianz MTV Stuttgart: Das erste Endspiel in der Königsklasse

1 Vor eigenem Publikum ist das Team von Allianz MTV Stuttgart in der Champions League gefordert. Foto: Baumann

Es wird für die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart in diesem Jahr vermutlich noch einige Duelle mit Finalcharakter geben. Das erste Endspiel steigt bereits an diesem Mittwoch (19 Uhr/Scharrena). In der vorletzten Partie der Champions League muss gegen PGE Rysice Rzeszów ein Sieg her, um die Chance auf den zweiten Platz in der Gruppe D und damit den Einzug ins Viertelfinale zu wahren. Der Druck ist groß, den größten Druck aber machen sich die Spielerinnen selbst. „Wir werden alles geben“, sagt Kapitänin Maria Segura Palléres mit Blick auf eines der wichtigen Saisonziele ihres Teams, „bis zum letzten Ball.“