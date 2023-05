1 Sie will, dass ihr keiner in ihr Leben mit Kind hineinredet: Susanne Müller mit ihrem Sohn. Foto: Andreas Reiner

Susanne Müller ist eine so genannte Solo-Mutter. Den Samenspender für ihren Sohn hat sie auf einer Seite im Internet gefunden. Dort bieten sich Männer an, mit Frauen ein Kind zu zeugen.









Biberach - Ausgerechnet auf der Fahrt zum potenziellen Vater ihres Sohnes fiel Susanne Müllers Navi aus. Also musste ihre Schwester sie per Telefon durch das Straßendickicht von Frankfurt lotsen. Über mehrspurige Stadtautobahnen und Kreuzungen, durch Unterführungen, in kleinere Straßen, „jetzt zweite rechts, dann links“ und so weiter, bis sie ihr Auto mit dem BC-Kennzeichen vor dem richtigen Haus parkte. Die Fahrt sei für sie aufregender gewesen als das, was dann kommen sollte, sagt Susanne Müller. Dabei war das Danach nicht weniger als ein erster Versuch, mit diesem unbekannten Mann in Frankfurt ein Kind zu zeugen.