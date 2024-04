1 Vornamen begleiten uns ein Leben lang. Daher haben wir einen Blick geworfen auf die Stuttgarter Vornamen seit 1930. Foto: dpa/Fabian Strauch

Fast jeder kennt einen Karl, sei es als (Ur-)Opa – oder Neugeborenes. Kaum ein Vorname kommt unter Stuttgartern der Jahrgänge 1930 bis 1945 so häufig vor wie Karl. Jetzt kommt der Name wieder: 2021 und 2022 war Karl mit 49 und 52 Neugeborenen der am häufigsten vergebene Vorname in Stuttgart.