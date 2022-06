1 Wer baden will, braucht Bargeld. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Stuttgarts Bäderamt hat ein Problem mit den Kartenterminals, die Besucher mussten am Feiertag deshalb den Eintritt bar bezahlen oder sich erst noch nach einem Bankomaten umschauen. Das Problem soll im Juli behoben sein.















Link kopiert

Die Badegäste des Mineralbad Berg hatten keine gute Laune mehr, sobald sie an der Reihe waren mit zahlen. Denn das war am Donnerstag weder im Bad Berg noch im Mineralbad Leuze mit Scheckkarte möglich. Seit drei Wochen gebe es das Problem schon, erfuhren die Besucher, doch das verbesserte die Stimmung auch nicht – zumal etliche Gäste vergeblich nach einem Geldautomaten in nächster Nähe Ausschau gehalten haben.

Opfer eines Softwarefehlers

Die Stuttgarter Bäder haben das gleiche Problem wie der Handel: Bestimmte Zahlungsterminals – darunter die des Zahlungsdienstleisters Payone – sind Ende Mai wegen eines Softwarefehlers ausgefallen. Payone hat damals mitgeteilt, ein Zertifikatsfehler innerhalb bestimmter Versionen der von dem US-Hersteller bereitgestellten Software sei die Ursache dafür. In der Folge sei es zu „erheblichen Einschränkungen bei der Verarbeitung von Transaktionen bei Kartenzahlungsterminals des Typs H5000 des Herstellers Verifone gekommen“.

Laut Bäderamt ist auch die Stadt vom Dienstleister Payone bereits vor drei Wochen auf Probleme mit den Geräten des Herstellers Verifone hingewiesen worden. „In allen Stuttgarter Bädern sind die Verifone H5000-Terminals im Einsatz“, sagt Pressesprecher Jens Böhm. Vonseiten des Dienstleisters habe man nur das erfahren, was auf dessen Homepage stehe: Payone arbeite mit Hochdruck daran, „alle betroffenen Verifone H5000 Terminals zu entstören“. Hierzu sei ein manuelles Softwareupdate notwendig, anschließend solle ein automatisches Softwareupdate auf die Terminals aufgespielt werden. Die Updates soll es von Juli an geben. „Wann die Kartenzahlung wieder problemlos möglich sein wird, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht sagen. Wir weisen über Aushänge darauf hin, dass es aktuell leider Probleme mit der Kartenzahlung gibt“, sagt Jens Böhm.

Bäderamt empfiehlt Online-Tickets

Wer zum Abkühlen ins Freibad will, dem bleibt erst einmal nichts anderes übrig, als mit Bargeld für den Eintritt anzurücken. Es sei denn, man nutzt die Vorteile des Internets. Während der Pandemie hatte sich der bargeldlose Kauf von Tickets eingespielt, zumal nur bestimmte Zeitzonen buchbar und nutzbar waren. Die so genannten Online-Tickets für alle aktuell geöffneten Bäder gibt es weiterhin, in diesem Sommer zum Glück ohne zeitliche Beschränkung. Die Online-Tickets gibt es auch per Handy, falls man bereits vorm Bad steht.

https://stuttgarterbaeder.de/e-ticket