„All I want for Christmas is you“: Mariah Carey bleibt an der Spitze der Charts

„All I want for Christmas is you“

1 Mariah Carey steht auf Platz eins der Charts. Foto: dpa/Evan Agostini

„I don’t want a lot for Christmas, there is just one thing I need“, singt Mariah Carey in ihrem zeitlosen Hit „All I want for Christmas is you“. Immerhin eine Sache hat die Sängerin jetzt schon: Platz eins in den deutschen Charts.











Link kopiert



Mariah Carey ist mit „All I want for Christmas is you“ weiterhin auf Platz eins in den deutschen Charts. Es ist nun die 15. Nummer-eins-Woche des Weihnachtspophits von 1994. In den Single-Charts machen auch diese Woche Festtagstitel mehr als 50 aller 100 Positionen aus, wie GfK Entertainment am Freitag als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mitteilte.