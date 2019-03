Alkoholsünder in Stuttgart

1 Segways sind für Ausfahrten beliebt. (Symbolbild) Foto: Horst Rudel

Alkoholisiert auf einem einachsigen Elektroroller unterwegs – geht das überhaupt? Offensichtlich hat einer in Stuttgart das hingekriegt. Doch das geht gar nicht!

Stuttgart - Da staunte eine Polizeistreife nicht schlecht: Im Hospitalviertel war ein Mann auf einem Segway-Roller unterwegs – aber nicht auf jenem einachsigen Elektroroller mit Stange und Haltegriff, sondern auf einem neuartigen Modell mit Stummel, der mit den Knien gelenkt wird. Die Beamten interessierten sich am Donnerstag kurz nach 21 Uhr dann aber weniger für die Geschicklichkeit des Fahrers. Der Segway war ohne notwendiges Zulassungsschild unterwegs. Und dann kam alles noch schlimmer.

Bei der Kontrolle des Elektrorollers in der Büchsenstraße musste die Polizei monieren, dass der Segway Robotics ohne Kennzeichen im Straßenverkehr unterwegs war. Dieses bei Mofas bekannte Versicherungskennzeichen ist für die Elektromobile vorgeschrieben, weil sie mit über sechs Kilometer pro Stunde per Eigenantrieb unterwegs sind. „Und dann bemerkten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann.

Der Mann aus Belgien muss zahlen

Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,1 Promille – absolute Fahruntüchtigkeit. Offensichtlich schien dies den 40-Jährigen nicht aus der Balance zu bringen. Einerseits beachtlich, andererseits bedenklich. Dabei gelten für Segways die selben Regeln wie für Autofahrer. Dem Sünder droht eine Geldstrafe wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und der Entzug seiner Fahrerlaubnis.

„In diesem Fall handelte es sich allerdings um einen ausländischen Touristen“, sagt Polizeisprecher Widmann. Weil der Mann aus Belgien keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er für die zu erwartende Strafe eine Sicherheitsleistung über mehrere Hundert Euro bezahlen.

Der Führerschein ist leicht in Gefahr

Deutsche Führerscheinbesitzer sollten aufpassen, wenn sie sich in Bierlaune mit solchen einachsigen Elektrofahrzeugen auf den Weg machen wollen: Als Fahrradfahrer wäre mit 1,6 Promille die Toleranzschwelle für den Autoführerschein überschritten – bei Segways sind 1,1 Promille der Grenzwert zum Führerscheinentzug. Dies hat ein 50-Jähriger von Oberlandesgericht in Hamburg ins Stammbuch geschrieben bekommen. Es gelten auch für Segways dieselben allgemeinen Promillegrenzen.

Noch braucht es für Segways mindestens den Mofaführerschein, das Mindestalter ist 15 Jahre. Die Elektroroller sind Kraftfahrzeuge im Sinne der Straßenverkehrsordnung, in der Regel müssen sie auf Fahrradwegen oder Schutzstreifen fahren. Auf Gehwegen und in Fußgängerzonen ist eine Sondergenehmigung notwendig. Für die sogenannten Hoverboards, also Bretter ohne jegliche Haltegriffe, gibt es für den Straßenverkehr keine Zulassung.