Im Dezember durfte Ivan Zelenc noch Bier ausschenken. Jetzt ist der Betriebsleiter neuer Pächter – und muss Abstinenz üben.

Zum Rostbraten durfte im „Kreuz" im Fellbacher Stadtteil Oeffingen wochenlang allenfalls ein Apfelsaftschorle gereicht werden – weil der Wirt keine Schankgenehmigung hat.









Zumindest mittwochs war die Welt für Andreas Rombold und seine Sportkameraden noch in Ordnung. Denn immer mittwochs stand für die Tischtennisveteranen des TV Oeffingen nach dem Altherrensport der Gang ins Kreuz auf dem Programm. In dem Traditionsgasthof an der Hauptstraße ließen die Senioren am Stammtisch ihren Trainingsabend gemütlich ausklingen – und tankten nach schweißtreibender Leibesübung mit der Zufuhr isotonischer Getränke gern wieder etwas Kraft auf.