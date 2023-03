Alkohol am Steuer

In Bayern ist ein angetrunkener 61-Jähriger mit dem falschen Auto von einem Lokal nach Hause gefahren. Am nächsten Morgen bemerkte der Mann seinen Fehler und stellte das Auto zurück. Dennoch erwartet ihn ein Fahrverbot.









Ein angetrunkener 61-Jähriger ist mit dem falschen Auto von einer Gaststätte im Landkreis Freyung-Grafenau nach Hause gefahren. Dessen 63 Jahre alter Besitzer hielt es für einen Diebstahl und löste damit eine Fahndung aus, wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab.

Der 61-Jährige sei am Dienstagabend mit dem Auto seines Sohnes zu der Gaststätte im Schöfweg gefahren. Beim Verlassen des Lokals nahm er dann aus Versehen den Schlüssel seines Sitznachbarn mit - der das gleiche Auto fuhr. Als der Mann am nächsten Tag seinen Fehler bemerkte, fuhr er zurück und stellte den Wagen wieder an der Gaststätte ab. Die Ermittler kamen ebenfalls zu dem vermeintlichen Tatort und stellten daraufhin den Irrtum fest. Auf den 61-Jährigen kommen wegen seines Alkoholkonsums ein Fahrverbot und eine Anzeige zu.