1 Fürst Albert zwischen seinen Schwestern Caroline (li) und Stephanie: Der 65-Jährige müht sich sehr, die pekuniären Anliegen seiner Liebsten zu erfüllen, wie man erfährt. Foto: imago/PPE

Albert II. von Monaco will seinen Kleinstaat an der Riviera vom Ruch einer Steueroase befreien. Doch er hat nicht mit den finanziellen Ansprüchen seiner Familie gerechnet.











Link kopiert



Auch der Fürst meldete sich. „In diesen schwierigen Momenten“, so begann Albert II. diese Woche sein mitfühlendes Schreiben an Charles III., wolle er ihm seine volle Unterstützung kundtun. Er sei überzeugt, dass der krebskranke britische König seine übliche Bravour an den Tag lege.