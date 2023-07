Darum brennt es in Recyclingbetrieben so häufig

10 Das Feuer bei Alba in Waiblingen hat die Einsatzkräfte viele Stunden lang gefordert – hier Feuerwehrleute bei den Nachlöscharbeiten. Foto: 7aktuell /Simon Adomat

Schon 2018 gab es bei Alba einen Großbrand – kurz darauf wurde ein Mitarbeiter verurteilt. Welche Vermutungen es diesmal zur Brandursache gibt und welche Auswirkungen das Feuer hat:









Die Flammen sind aus, der Rauch hat sich gelegt – und nun beginnt die Suche nach Spuren und der Frage, wie nur vier Jahre nach dem ersten Großbrand das Waiblinger Entsorgungsunternehmen Alba erneut von einem verheerenden Feuer heimgesucht werden konnte. Was die Brandursache angeht, ermittelt die Polizei – wie immer in Fällen, in denen unklar ist, warum ein Feuer ausgebrochen ist. „Morgen kommt ein Statiker, der beurteilen soll, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist“, sagt ein Sprecher der Polizei Aalen. Erst wenn dies feststehe, könnten die Kriminaltechniker mit ihrer Arbeit vor Ort beginnen.