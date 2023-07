1 Die Polizei hat den Verdächtigen festgenommen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Verdacht auf versuchen Mord in Schelklingen: Ein 43-Jähriger klopft an der Türe seiner Mutter. Als sie öffnet, sticht er zu. Wo ist der Mann jetzt?









Ein 43-jähriger Mann soll im Alb-Donau-Kreis mit einem Küchenmesser auf seine Mutter eingestochen haben und anschließend geflüchtet sein. Die 67 Jahre alte Frau sei bei dem Angriff ihres Sohnes am Donnerstagabend in Schelklingen leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit.