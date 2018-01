Alarmfall in Stuttgart Mutter rettet ihre Kinder aus reißendem Bach

Von Wolf-Dieter Obst 22. Januar 2018 - 18:43 Uhr

So reißend kann der Feuerbach sein – wie hier bei einer Rettungsaktion eines Hundes 2015 Foto: Andreas Rosar

Hochwasser in den Flüssen, Dauerregen und Schneeschmelze – das so etwas auch an ansonsten harmlosen Bächen gefährlich sein kann, zeigte sich am Montag im Norden Stuttgarts auf dramatische Weise.

Stuttgart - Regen, Tauwetter, Hochwasser – in Stuttgart hätte die Wetterlage am Montag beinahe schlimme Folgen gehabt: Zwei spielende Kinder sind am Nachmittag im Stadtteil Zazenhausen im Norden Stuttgarts in einen reißenden Bach gerutscht – und konnten von der Mutter gerade noch gerettet werden. Wie die Polizei mitteilte, überstand die Familie den Zwischenfall mit Schürfwunden und leichten Unterkühlungen.

Die beiden sieben und neun Jahre alten Kinder hatten am Montag gegen 16 Uhr am Ufer des Feuerbachs gespielt, der durch die Regenfälle der letzten Tage stark angeschwollen ist. Die beiden warfen etwa auf Höhe der Straße Hohlgraben im Beisein ihrer 38 Jahre alten Mutter Steine in den Bach – als es passierte. Der siebenjährige Bub rutschte aus und fiel in den Bach. Die zwei Jahre ältere Schwester versuchte ihn festzuhalten, wurde dabei aber ebenfalls mitgerissen. Der Strom trieb die Kinder in Richtung Freiberg.

Laute Schreie machen Passanten aufmerksam

Die Mutter stieg ebenfalls in den Bach, um ihre Kinder aus dem Wasser zu holen. Doch auch sie kam gegen die Gewalt des Wassers zunächst nicht an. Passanten wurden durch laute Schreie auf die Notlage aufmerksam und alarmierten Rettungsdienst und Feuerwehr. „Das alles war kurz nach 16 Uhr“, sagt Polizeisprecher Tobias Tomaszewski. Schließlich, auf Höhe der Spitalhofstraße, konnte sich die Mutter mit ihren Kindern selbst ans Ufer retten. Dies entspricht einer Strecke von 650 Metern.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Familie, die mit Unterkühlungen und Schürfwunden noch relativ glimpflich davongekommen war. Sie musste letztlich nicht ins Krankenhaus transportiert werden – sondern wurde von den Rettungskräften nach Hause gebracht. „Für die Polizei war der Einsatz um 16.38 Uhr zu Ende“, sagt Polizeisprecher Tomaszewski. Der Fall erinnert an eine dramatische Rettungsaktion Ende November 2015, als bei Hochwasser ein Hund in den Feuerbach fiel und bei Mühlhausen in der Kanalisation verschwand. Das Tier konnte von der Feuerwehr gerettet werden.