Großeinsatz in Sindelfingen

1 Großalarm auf dem Daimler-Werksgelände Foto: IMAGO/Fotostand K. Schmitt

Auf dem Werksgelände von Daimler in Sindelfingen sind am Morgen Schüsse gefallen. Die Lage ist zunächst unklar. Bald wird bekannt: Es gibt mindestens einen Toten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Schüsse auf dem Daimler-Werksgelände in Sindelfingen haben am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. „Die Tat hat sich gegen 7.45 Uhr abgespielt, nähere Details dazu sind noch nicht bekannt“, sagt die Ludwigsburger Polizeisprecherin Yvonne Schächtele. Offenbar ist die Lage inzwischen unter Kontrolle: „Es besteht keine Gefahr für Außenstehende“, so die Polizeisprecherin.