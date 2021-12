1 Die Vampire können in Stuttgart wegen Corona vorerst nicht tanzen. Foto: Stage Entertainment/J/Jan Potente

Mehrere Darsteller von „Tanz der Vampire“ im Stuttgarter Palladium-Theater sind positiv getestet worden, weshalb die Stage Entertainment in Absprache mit der Stadt rasch die Konsequenzen zieht.















Stuttgart - Knoblauch soll gegen Vampire helfen – gegen Corona richtet die Wunderknolle allerdings nichts aus. Zum Sicherheitskonzept der Stage Entertainment gehört es, dass alle Darstellerinnen und Darsteller täglich getestet werden – auch regelmäßig mit der PCR-Methode. Jetzt gab es für mehrere Castmitglieder des Musicals „Tanz der Vampire“ im Palladium-Theater ein positives Ergebnis. Die Stage Entertainment hat umgehend reagiert, die Gesundheitsbehörde der Stadt informiert und die Konsequenzen gezogen. „Um die Ansteckungsketten zu durchbrechen, haben wir alle Vorstellungen bis zum 19. Dezember abgesagt“, teilt Stephan Jaekel, der Sprecher des Musical-Marktführers, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Am Montag ist spielfrei, so dass es am Dienstag aller Wahrscheinlichkeit nach weitergehen kann, sofern bis dahin alle PCR-Ergebnisse des Ensembles negativ ausfallen. Laut Jaekel setzen sich die Musicalmacher „mit den Gästen direkt in Verbindung, um individuelle Lösungen zu besprechen“.

Bei „Aladdin“ wird weitergespielt, da es keine Corona-Fälle gibt

Gäste, die von der Stage vor den Vorstellungen nicht erreicht werden können, erhalten am Abend im Theater Formulare für Ersatz-Termine oder Gutscheine. Für Samstag und Sonntag waren insgesamt vier Aufführungen der Vampire geplant. Auf der anderen Seite im Apollo-Theater gibt es laut Stephan Jaekel bisher keinen einzigen Corona-Fall, so dass die Disney-Show „Aladdin“ weiterhin gespielt werden kann.