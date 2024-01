Aktueller Vorstoß: CDU im Stuttgarter Gemeinderat fordert Bezahlkarte für Geflüchtete

1 Die Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete ist auch im Bund ein Thema. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die CDU-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat will nicht warten, bis bundesweit eine Bezahlkarte für Geflüchtete eingeführt wird. Angesicht der politischen Dynamik beim Thema Zuwanderung dauere das zu lange, sagt Fraktionschef Alexander Kotz. Stuttgart müsse vorangehen.











Die Ratsfraktion der CDU im Stuttgarter Gemeinderat drückt bei der möglichen Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete aufs Tempo. In einem formellen Antrag an die Verwaltung fordert sie die Stadt auf, eine solche Karte „zeitnah in Stuttgart einzuführen“. Dieser Schritt soll die Attraktivität für Geflüchtete, hierher zu kommen, reduzieren, weil dann Geldtransfers in die Heimatländer oder an Schlepper nicht mehr möglich wären.