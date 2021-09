1 Der Inzidenzwert in Deutschland fällt wieder (Archivbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Seit Juli steigt die Inzidenz an. Doch jetzt ist ein Knick in der Kurve zu erkennen – zumindest für Deutschland insgesamt. Ein Kreis in der Region Stuttgart hat eine vergleichsweise niedrige Inzidenz. Hier geht es zu den aktuellen Daten.















Link kopiert

Stuttgart - Es ist nur ein kleiner Erfolg in der Pandemie, aber er ist sichtbar: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist zum zweiten Mal in Folge leicht zurückgegangen. Von Juli an war sie – mit wenigen Ausnahmen – kontinuierlich gestiegen. Jetzt ist ein Knick in der Kurze erkennbar.

In Baden-Württemberg stagniert der Wert immerhin. Seit Tagen bewegt er sich knapp über 90. Und obwohl die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus bundesweit nicht mehr an die Inzidenz der Neuinfektionen gebunden sind, bleibt der Wert als Gradmesser für das Infektionsrisiko und die Zahl der zu Behandelnden relevant.

In diesem Beitrag veröffentlichen wir die aktuellsten Zahlen zur Entwicklung des Infektionsgeschehens. Wir greifen dafür auf Daten des Robert-Koch Instituts sowie des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg zurück. Stand der Daten: 12. September, 13 Uhr.

Corona-Infektionen in Deutschland und Baden-Württemberg

Die per Labortest bestätigten Neuinfektionen bleiben eine wichtige Kennziffer der Pandemie. Je höher der Anteil der Infektionen, desto höher das Risiko insbesondere für Ungeimpfte, sich zu infizieren und ins Krankenhaus zu kommen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz wird für die zurückliegenden sieben Tage und je 100 000 Einwohner berechnet. Deutschlandweit liegt sie aktuell bei 80,2.

Die Wachstumsraten sind Mitte August stark gestiegen, ähnlich wie in der zweiten und dritten Welle. Damals ist der Inzidenzwert binnen weniger Wochen um mehr als 100 gestiegen. Derzeit bewegt sich die Kurve für Deutschland wieder leicht nach unten, in Baden-Württemberg stagniert sie.

Das Diagramm zeigt die Sieben-Tage-Inzidenz für Deutschland und Baden-Württemberg seit Juli 2020:

Wie sich die Infektionszahlen in den kommenden zehn bis vierzehn Tagen entwickeln, lässt sich an der Reproduktionszahl (auch R-Wert genannt) ablesen. Liegt sie über 1, dann steckt ein Infizierter mehr als eine weitere Person an – die Infektionszahlen steigen. Ein Rechenbeispiel: Bei einem R-Wert von 1,2 werden aus 100 Infizierten binnen vier bis fünf Tagen 120 – und daraus wiederum in weiteren vier bis fünf Tagen 144. Nach weiteren vier bis fünf Tagen gibt es mehr als 170 Infizierte.

Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung des R-Werts seit Beginn der Pandemie:

Bundesweit wurden in den vergangenen sieben Tagen fast 70 000 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Werte verteilen sich derzeit sehr ungleich über die Bundesländer. Kein Bundesland liegt im einstelligen Bereich. Konstant am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt (27). Besonders hoch sind die Infektionszahlen derzeit in Bremen (114), Hessen (105) und Nordrhein-Westfalen (101).

Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Zahlen für die einzelnen Bundesländer. Sie können die Tabelle durchblättern, um alle Länder angezeigt zu bekommen.

In Baden-Württemberg stagniert die Inzidenz derzeit. Im gesamten Land wurden zuletzt 92,4 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet.

Derzeit liegen 14 Kreise im Land über der 100er-Marke. Den höchsten Inzidenzwert hat der Stadtkreis Heilbronn mit 145,3, am niedrigsten ist die Inzidenz im Enzkreis (52,6).

In der folgenden Tabelle geben wir die jeweils aktuellsten Werte für alle Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg an und zeigen, wie sich die Sieben-Tage-Inzidenz in den letzten Tagen entwickelt hat. Sie können mit den Pfeiltasten die Tabelle durchblättern, um alle Kreise in Baden-Württemberg angezeigt zu bekommen.

In der Region Stuttgart verteilen sich die Neuinfektionen mit dem Coronavirus ungleich über die Kreise. Am höchsten ist der Inzidenzwert in Esslingen mit 105,4 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Auch der Rems-Murr-Kreis befindet sich mit 103 Neuinfektionen in dreistelligen Bereich. Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Göppingen (65,9). Nur vier Kreise in Baden-Württemberg verzeichnen weniger Neuinfektionen. Die Landeshauptstadt selbst liegt mit einem Wert von 87,6 wieder unter der lange überschrittenen 90er-Marke.

Die Karte zeigt die Inzidenzwerte in der Region Stuttgart. Klicken Sie auf den gewünschten Kreis, um detaillierte Zahlen angezeigt zu bekommen.

Verstorbene

Die Zahl der an und mit Covid-19 Verstorbenen reagiert immer erst zeitversetzt auf die Entwicklung der Infektionen. Zurzeit sinkt die Zahl der gemeldeten Todesfälle. Wichtig zu wissen: Die Zahlen beziehen sich auf das Melde-, nicht auf das Sterbedatum.

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der mit Corona zusammenhängenden, ans RKI gemeldeten Todesfälle seit März 2020:

Dieser Beitrag wird regelmäßig aktualisiert – ebenso die Übersicht zu den Corona-Risikogebieten sowie Quarantäneregeln für Reisende.