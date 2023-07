11 Kein echtes Museum, aber dennoch unbedingt einen Besuch wert ist die Forscherfabrik in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). An mehr als 70 Stationen können große und kleine Besucher technische und naturwissenschaftliche Phänomene selbst erforschen. Foto: © C) Gottfried Stoppel

Draußen regnet es oder es ist kalt? Das macht nichts. Es gibt viele Aktivitäten bei schlechtem Wetter in der Region Stuttgart, für die es sich lohnt, in die S-Bahn zu steigen.









Manchmal will man sich bei schlechtem Wetter einfach nur auf der Couch verkriechen – mit Tee, Süßigkeiten und der dicksten Decke, die man finden kann. Mit Kindern ist das aber nicht immer so leicht möglich, schnell wird es denen langweilig. Und wenn einem nichts mehr einfällt außer den Klassikern wie Wilhelma, Kino oder Planetarium, lohnt es sich, mal mit der S-Bahn ein Stückchen raus in die Region zu fahren. Denn zwischen Schorndorf, Böblingen und Esslingen finden sich eine Menge Aktivitäten für Familien, bei denen verregnete und kalte Tage wie im Flug vergehen.