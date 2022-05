1 Des Schwaben liebstes Laugengebäck. Foto: picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt

Wer vor 10 Uhr mit dem Rad unterwegs ist, kann sich in vielen Bäckereien des Schwaben liebstes Laugengebäck abholen. Die Aktion dauert vom 30. Mai bis 3. Juni.















663 Bäckereien in Baden-Württemberg verteilen anlässlich des Weltfahrradtags Gratisbrezeln an Radelnde, die vor 10 Uhr morgens unterwegs sind. Auch im Landkreis Ludwigsburg machen viele Filialen mit und verschenken des Schwaben liebstes Laugengebäck.

Die Aktion startet am Montag, 30. Mai und endet am 3. Juni. Sie wird von der Initiative Radkultur des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg zum zweiten Mal durchgeführt.

Weltfahrradtag am 3. Juni

Im Landkreis beteiligen sich Bäckereien in Asperg, Bietigheim, Bissingen, Erdmannhausen, Eglosheim, Großbottwar, Heimerdingen, Eberdingen-Hochdorf, Hoheneck, Ludwigsburg Süd, Marbach, Markgröningen, Poppenweiler, Remseck und Rielingshausen. Mit der fünftägigen Aktion wollen sich das Verkehrsministerium und die Bäckereien im Land bei allen Menschen, die bereits im Alltag auf das Fahrrad als Verkehrsmittel setzen oder es während dieser Woche ausprobieren bedanken.

Die „Pendler-Brezel-Woche“ gipfelt in diesem Jahr in den Weltfahrradtag und soll die zahlreichen Vorteile des Radfahrens in den Mittelpunkt rücken: Fahrradfahren schont das Klima und hat einen vergleichsweise geringen Flächenverbrauch. Das Fahrrad ist zudem vor allem auf kurzen Strecken ein schnelles und flexibles Verkehrsmittel und damit für Alltagsstrecken geeignet.

100 000 Brezeln bei der Premiere verteilt

Mit dem täglichen Aktionszeitraum bis 10 Uhr morgens richtet sich die Pendler-Brezel gezielt an Berufs- und Bildungspendelnde. Die Aktion ist eine Kooperation der Initiative Radkultur und der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW) sowie der Bäckereibetriebe im Land. Sie wurde erstmals im September 2021 durchgeführt. Damals gaben die teilnehmenden Bäckereien in der Aktionswoche rund 100 000 Gratisbrezeln an Radfahrer aus. In diesem Jahr unterstützen auch die Bäckerinnungsverbände in Baden und Württemberg die Aktion.

Alle 663 teilnehmenden Filialen, in denen die Gratisbrezeln ausgegeben werden, sind in einer interaktiven Karte aufgeführt. Sie steht online unter www.radkultur-bw.de/pendlerbrezel.