Aktionstag am 1. März: Nächster SSB-Stillstand wegen „Klimastreik“

1 Nicht nur an diesem Mittwoch, sondern auch am 1. März will Verdi für Stillstand im Nahverkehr sorgen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Nach dem Streik im öffentlichen Nahverkehr an diesem Mittwoch ist schon die nächste Blockade in Sicht: Die Gewerkschaft Verdi und Fridays for Future planen für den 1. März einen bundesweiten Aktionstag – mit Auswirkungen auch in Stuttgart.











Während die Gewerkschaft Verdi an diesem Mittwoch ganztägig den öffentlichen Nahverkehr in Stuttgart und Esslingen bestreiken will, hat sie schon die nächste Blockade bei den kommunalen Betrieben des ÖPNV fest ins Auge gefasst: „Am 1. März ist bundesweiter Klimastreik!“, heißt es in einem Aufruf von Verdi, Fridays for Future und weiteren Bündnispartnern für den Freitag kommender Woche. „Beschäftigte im Nah- und Regionalverkehr, Fahrgäste und Klimabewegte gehen gemeinsam für gute Arbeit und klimafreundliche Mobilität für alle auf die Straße.“ Davon betroffen sind somit auch die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB).