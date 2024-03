1 In Bad Cannstatt entsteht ein riesiges Gemälde einer Krankenschwester. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Ein riesiges Wandgemälde einer Krankenschwester entsteht seit ein paar Tagen an der Fassade des Gebäudes des Deutschen Roten Kreuz in Bad Cannstatt. Wer dahinter steckt – und was das mit der EM zu tun hat.











Link kopiert



Jacqueline de Montaigne arbeitet in schwindelerregender Höhe. Die Leinwand der portugiesischen Künstlerin ist 18 Meter hoch und etwa 8 Meter breit: Ein Teil der Fassade des Gebäudes des Landesverbands des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Bad Cannstatt. Seit einer Woche arbeitet sie von einem elektrischen Lift aus an ihrem Mural, also Wandgemälde. Es zeigt eine Frau in einer historischen Krankenschwesteruniform vor einem roten Hintergrund. Ihr Kunstwerk entsteht für das Projekt zur Fußballeuropameisterschaft „11 Walls, 11 Goals“ von Viva con Agua Arts.