Moderator Oliver Ostermann mit Chantal und Dirk aus Illingen (links) und Marietta und Christian aus Bartholomä.

Zart auf die Wange gehaucht, in wilder Leidenschaft kein Ende findend oder einfach nur unvergesslich – Küsse sind der Inbegriff der Liebe. Im Schnitt küsst der Mensch 336 Stunden in seinem Leben. Wir wissen das von einer dieser Statistiken, die keiner überprüfen kann. Wer denkt schon daran, beim Küssen auf die Stoppuhr zu drücken? 336 Stunden, das sind gerade mal 14 Tage. Am Valentinstag ist die Kussfrequenz vielleicht ein wenig höher als sonst, und die Küsse dauern länger. So wie bei Hitradio Antenne 1 – da wird am Tag der Liebenden sogar rekordverdächtig lange geknutscht.

Das erste Paar hört nach knapp fünf Stunden auf

Der Sender hat dazu aufgerufen, im Pressehaus Stuttgart eine zutiefst private Angelegenheit sportlich und dazu noch öffentlich zu nehmen. Auf die Lippen, fertig, los! Drei Paare sind am Dienstag, 6.30 Uhr, zum Kuss-Marathon angetreten, der am Nachmittag – Stand 15.30 Uhr – noch lange nicht beendet scheint. Wer den „längsten Kuss von Baden-Württemberg“ schafft, wird mit einer Reise nach Paris belohnt. Das erste Paar hat nach knapp fünf Stunden aufgegeben. Aber Chantal und Dirk aus Illingen sowie Marietta und Christian aus Bartholomä sind noch im Rennen.

Alle drei Stunden ist eine Pause von drei Minuten erlaubt

Wie lange ist Küssen schön und wann wird es zur Qual? Chris Fleischhauer, Redakteur und Moderator von Antenne 1, hat sich bei den Teilnehmern umgeschaut und berichtet begeistert: „Die streicheln sich immer wieder, es scheint allen großen Spaß zu machen.“ Immer wieder würden die Stellungen und die Lippenansätze gewechselt. Das Reglement sieht vor, dass den Paaren alle drei Stunden ein Timeout von drei Minuten gewährt wird. Ein Notar überwacht die Aktion, ein Physiotherapeut steht für Entspannungsübungen bereit (worauf die Küssenden bisher verzichtet haben). Morgenmoderator Oliver Ostermann hat sich die Aktion ausgedacht, weil es ihm nicht gefällt, dass Stuttgart auf der Rangliste der romantischsten Städte Deutschlands nur den zehnten Platz belegt. Jetzt will er das Gegenteil beweisen – sofern Dauerknutschen noch etwas mit Romantik zu tun hat.

Weltrekord liegt bei über 58 Stunden

Wie viele Küsse verträgt der Mensch? Wann bleiben dabei Lust und Leidenschaft auf der Strecke? Ist es mit dem Küssen nicht wie mit allem anderen? Die Wirkung lässt nach, das Hormonfeuerwerk verglüht. Aber dabei sein ist alles, mitküssen wohl auch. Sollten die Dauerküsser von Baden-Württemberg gar einen Weltrekord aufstellen wollen, können sie die Radiostation noch lange nicht verlassen.

Der Weltrekord im Küssen liegt laut Wikipedia bei 58 Stunden, 35 Minuten und 58 Sekunden, aufgestellt von einem Ehepaar in Thailand. Antenne 1 bereitet sich auf eine lange Nacht vor. Knutschend geht’s in den folgenden Sendungen solange weiter, bis ein Siegerpaar ermittelt ist.