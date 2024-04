2 ZDF-Moderator Rudi Cerne im Studio der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Foto: IMAGO/Funke Foto Services/IMAGO/Gerd Wallhorn

Eine Frau wird in Freiburg auf offener Straße vergewaltigt. Der Tatverdächtige wurde bisher nicht identifiziert. In einer Fernsehsendung haben sich nun neue Hinweise ergeben.











Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ hat neue Hinweise zur Vergewaltigung einer Frau in Freiburg vor fast eineinhalb Jahren ergeben. In der Sendung wurde am Mittwoch unter anderem ein Phantombild des mutmaßlichen Täters gezeigt. Diesen hätten Zuschauer erkannt, sagte eine Beamtin des bayerischen Landeskriminalamts am Ende der Sendung. „Es wurden auch schon konkrete Namen genannt“, sagte sie. Die Beamten in Freiburg müssten nun prüfen, was an diesen Hinweisen dran sei.