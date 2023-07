8 Die Truppe Gravity & Other Myths setzt auf Training und Körperbeherrschung – vor allem aber auf Vertrauen. Foto: Chris Herzfeld

Stuttgart - Ein Podest mit Schlagzeug, Verstärker und Rechner, davor eine fast quadratische Turnmatte. An vier Ecken Metallpfosten samt kleinen Strahlern, eingerahmt an drei Seiten mit Stühlen für die Zuschauer. Dieser übersichtliche Aufbau hat Probencharakter. Eben „A Simple Space“, wie der Titel der Show heißt, die da im T3 des Theaterhauses stattfinden soll. Mehr als diesen schlichten Raum brauchen die sieben Artistinnen und Artisten plus Musiker nicht, die sich Gravity & Other Myths nennen, also „Schwerkraft & andere Mythen“. Um es vorwegzunehmen: Sie entzünden ein schier unglaubliches Feuerwerk an Bewegungen auch ohne Pomp und ohne doppelten Boden.