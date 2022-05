Akademiegarten in Stuttgart

Ein 59 Jahre alter Mann ist am Freitag gegen Mitternacht in Stuttgart geschlagen und ausgeraubt worden. Zwei unbekannte Täter haben ihn im Akademiegarten mehrfach von hinten umgestoßen und geschlagen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Danach seien die Unbekannten mit Bargeld des Opfers geflüchtet.

Die Beamten beschreiben die mutmaßlichen Täter wie folgt: Beide Männer waren etwa 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hatten eine normale Figur und kurze dunkle Haare. Der Haupttäter sprach den Angaben zufolge mit einem unbekannten Akzent, trug eine Mütze und eine Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711 8990 5778 zu melden.