Mehrere Verletzte bei Chlorgas-Unfall am Stuttgarter Flughafen

Airfield der US Army

4 Feuerwehr und Rettungsdienst waren am US-Airfield des Stuttgarter Flughafens wegen eines Chlorgas-Unfalls Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Im Bereich der US-Armee auf dem Stuttgarter Flughafen tritt am Mittwochmorgen Chlorgas aus. Mindestens zwei Menschen müssen ins Krankenhaus.















Bei einem Unfall auf dem US-Airfield am Stuttgarter Flughafen (Kreis Esslingen) sind am Mittwochmorgen mehrere Personen verletzt worden. Wie ein Sprecher der US-Streitkräfte in Stuttgart bestätigte, sei auf dem von der US-Armee genutzten Teil des Flughafens kurz nach 10 Uhr Chlorgas ausgetreten.

Mehrere Personen atmeten offenbar die Dämpfe ein, mindestens zwei Menschen mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Über ihren Gesundheitszustand lagen noch keine Angaben vor.

Der Gasaustritt sei gestoppt worden. Ermittlungen zur Ursache dauerten laut dem Sprecher noch an. Wie eine Sprecherin der Stuttgarter Flughafen-Gesellschaft bestätigte, sei die Flughafenfeuerwehr als Unterstützung im Einsatz gewesen. Den Flugbetrieb habe der Vorfall jedoch nicht beeinträchtigt.