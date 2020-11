Aggressiver Autofahrer in Möglingen

1 Ist ein 58-Jähriger absichtlich auf spielende Kinder zu gefahren? Die Polizei ermittelt. Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Am Dienstagnachmittag spielen Kinder auf einer Straße in Möglingen. Ein Autofahrer muss deshalb anhalten, die Kinder machen aber Platz. Trotzdem fährt der Mann sie beinahe um.

Möglingen - Ein 58-jähriger Autofahrer soll am Dienstagnachmittag in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) bewusst auf spielende Kinder zugefahren sein. Sie konnten dem Fahrzeug laut Zeugenaussage gerade noch aus dem Weg gehen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Kinder gegen 16.45 Uhr in der Raitestraße auf der Fahrbahn aufgehalten. Der Autofahrer hupte, um ihnen zu signalisieren, dass sie Platz machen sollen.

Die Kinder gingen deshalb auf den Gehweg gegenüber einer Einfahrt, in die der 58-Jährige habe einfahren wollen, berichtete der Zeuge. Dazu soll der Autofahrer unnötig nach links auf den Gehweg ausgeholt haben und die Kinder hätten zur Seite springen müssen. Der Zeuge, der die Szene beobachtet hatte, ging den rabiaten Autofahrer deshalb harsch an. Es kam zu einem Wortgefecht, die beiden Männer beleidigten sich gegenseitig.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr und Beleidigung. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 071 54 / 13 13 0 zu melden.