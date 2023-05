1 Boris Palmer wird verbal auch mal ausfällig, jetzt hat er angekündigt, sich „professionelle Hilfe“ zu suchen. Foto: dpa/Marijan Murat

Boris Palmer hat ein Problem, wie er selbst eingeräumt hat: Wenn ihn einer provoziert, kann der Tübinger Oberbürgermeister nur schwer ruhig bleiben. Dann kommt es zu verbalen Ausfällen wie kürzlich bei einer Migrationskonferenz in Frankfurt am Main. Später kündigte Palmer an, eine Auszeit zu nehmen und sich „professionelle Hilfe“ zu suchen.