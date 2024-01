Ärzteversorgung im Kreis Ludwigsburg: Warum zwei junge Ärzte aufs Land ziehen

1 Das neue Ultraschallgerät ist schon da, Maximilian Schiedeck (links) steigt im April ein. Bis dahin leitet Armin Omerčević die Hausarztpraxis in der Marbacher Altstadt alleine. Foto: Simon Granville

In Affalterbach hat zum Jahresende überraschend ein Allgemeinmediziner aufgehört. Das ist kein Einzelfall im Landkreis Ludwigsburg. Doch es gibt auch junge Nachwuchsmediziner, die ganz bewusst aufs Land gehen. Ein Beispiel.











Schon wieder eine Hausarztpraxis im Landkreis weniger. Zumindest für den Moment. Peter Schlotzer hat seinen Dienst zum 31. Dezember beendet. Wer die Praxis in Affalterbach telefonisch erreichen möchte, wird von ihm über seine Entscheidung aufzuhören via Tonband informiert. Seit 1998 versorgte der Allgemeinmediziner, der krankheitsbedingt aufgehört hat, Groß und Klein am Apfelbach. Dass damit Schluss ist, hat viele überrascht. Auch Bürgermeister Steffen Döttinger. Gleichwohl sei er sich des Privilegs bewusst, das die Affalterbacher bislang hatten, sagt er. Denn am Ort gebe es eine weitere Hausarztpraxis und damit eine ärztliche Versorgung, von der manch andere Kommune nur träumen könne.