Ärger mit DHL Muster-Anleitung für Paketboten wird zum Online-Hit

Von red 07. März 2018 - 17:16 Uhr

Mit mehr als einem handgeschriebenen Zettel weist Martina Rössler auf das richtige Klingelschild hin. Foto: Facebook

Ist mal wieder ein Paket verloren gegangen? Mit einer ausführlichen Beschreibung am Klingelschild geht eine Blumenhändlerin in Düsseldorf auf Nummer sicher, dass Lieferungen sicher bei ihr ankommen.

Düsseldorf - Wer kennt das Gefühl nicht, wenn man am angekündigten Tag der Lieferung den ganzen Tag zu Hause verbringt und sehnsüchtig auf das bestellte Paket wartet. Abends sorgt ein Blick in das Mail-Postfach oder den Briefkasten dann aber für die ernüchternde Nachricht: „Das Paket konnte nicht zugestellt werden.“ Als Begründung wird häufig das Fehlen des Namens an der Klingel genannt – obwohl er dort gut sichtbar angebracht ist. Floristin Martina Rössler kann davon ein Lied singen.

Die Düsseldorferin hat mir ihrem Facebook-Post in der Gruppe „Nett-Werk“ am Mittwoch offensichtlich den Nerv vieler Leute getroffen. Um sich diesen Ärger zu ersparen, hat sie an ihrem Klingelschild eine Anleitung für den Paketboten angebracht. Und die hat es in sich: Eine präzise Beschreibung bestehend aus mehreren Hinweisschildern mit richtungsweisenden Pfeilen sollen den Paketboden auf die richtige Fährte locken. Was auf den ersten Blick nach einer unübersichtlichen „Zettelwirtschaft“ aussehen mag, weist dem vermeintlich ahnungslosen Paketboten den richtigen Weg.

Die Facebook-Gemeinde reagiert gemischt

Im Netz stieß die angebrachte Botschaft auf ein breites Echo. Nach wenigen Stunden hatten über hundert Menschen kommentiert und mehr als 600 auf den Beitrag reagiert. Während manche Facebook-User Respektlosigkeit gegenüber dem Zusteller bemängelten, berichteten viele von ähnlichen Problemen bei Paketbestellungen. „Ich habe natürlich auch die DHL damit konfrontiert“, sagte Rössler am Mittwoch der Rheinischen Post. Die Anleitung verfehlte auf jeden Fall nicht ihre Wirkung – das Paket wurde geliefert. Auf Facebook schrieb Rösler: „Angeblich waren sie gestern im falschen Auto.“