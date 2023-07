1 Der Luftaustausch im Schulgebäude soll über die schmalen, vergitterten Fenster laufen – doch das genügt nicht, um den Bau über Nacht herunterzukühlen. Foto: Gottfried Stoppel

Im Neubau der Gemeinschaftsschule Schwaikheim liegen die Temperaturen schon morgens nur knapp unter 30 Grad. Die Gemeinde sucht Abhilfe und prüft nun wegen der mangelnden Lüftung haftungsrechtliche Schritte.









Breite Flure, helle Räume, eine moderne Ausstattung mit digitalen Tafeln – eigentlich ist Heike Hömseder, die Rektorin der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule in Schwaikheim, sehr zufrieden mit dem neuen Erweiterungsbau für ihre Schule. Wenn da nicht das Problem mit der Lüftung wäre. An dieser hapert es offenbar gewaltig. Und so herrschen in der wärmeren Jahreszeit bereits zu Schulbeginn in der ersten Stunde schweißtreibende Temperaturen im Fachraum Kunst und in den acht Unterrichtsräumen für die Klassen 5 bis 8 im oberen Geschoss.