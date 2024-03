1 Zum Weihnachtsgottesdienst in Sandringham führten Charles und Camilla die Royal Family auf dem Weg zur Kirche an. Ähnlich soll es am Ostersonntag ablaufen - allerdings ohne die Familie des Thronfolgers. Foto: imago/i Images

Mit Spannung blicken viele Briten auf Ostersonntag, wenn der erkrankte König Charles III. zum Ostergottesdienst auf Schloss Windsor erwartet wird. Mit Rücksicht auf seine Krebs-Behandlung wird es dieses Mal aber eine große Änderung geben.











Link kopiert



Trotz seiner Krebsbehandlung wird König Charles III. (75) zusammen mit seiner Frau Königin Camilla (76) am Ostergottesdienst am Sonntag (31. März) in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor teilnehmen. Vorsorglich soll es aber einige Sicherheitsmaßnahmen geben, um den erkrankten Monarchen zu schützen. So wird das Königspaar laut dem britischen "Telegraph" getrennt von der Royal Family sitzen.