Ein New Yorker Paar schmuggelt in ein Las-Vegas-Konzert der Sängerin Adele ein Schild: „Adele, will you do our gender reveal?“ Sie tut es tatsächlich – und es wird hochemotional.

Bei den Konzerten der britischen Sängerin Adele passieren immer wieder lebensverändernde Dinge: Paare verloben sich zum Beispiel, während die 35-Jährige oben auf der Bühne „Hello“ oder „Love Is A Game“ intoniert. Und die Britin ist dafür bekannt, mit dem Publikum zu plaudern, Menschen, die sie interessieren, auf die Bühne zu holen.

Die Adele-Fans Chris Dare und seine Frau Shantelle besuchten am Wochenende ein Konzert der „Weekends With Adele“-Reihe im berühmten Caesars Palace Hotel in Las Vegas. Mit hineingeschmuggelt hatte das Paar ein Schild: „Adele, will you do our gender reveal?“ Die New Yorker wünschten sich, dass die berühmte Britin ihnen und der Welt verrät, welches Geschlecht ihr Baby haben wird. Shantelle ist im 18. Monat schwanger.

Tatsächlich entdeckte Adele das Plakat und rief die beiden zu sich auf die Bühne. „Ich find’s unglaublich, dass Ihr es geschafft habt, ein Schild mit hier reinzunehmen“, sagte die 35-Jährige und nahm bereitwillig das Arztschreiben entgegen, das über das Geschlecht des Babys informierte. Davor ging sie noch sicher, dass die beiden auch jemanden hatten, der das Ganze filmte. Hatten sie – Chris Dare stellte das Video am Montag auf seinen Instagram-Account.

„Soll ich irgendwas Bestimmtes sagen?“, fragte Adele. Shantelle antwortete: „Wir sind einfach nur geehrt, dass du das für uns machst.“ Adele öffnete den Umschlag und verkündete: „Shantelle und Chris bekommen einen... Jungen!“

Die werdenden Eltern jubelten und die Sängerin wurde selbst so emotional, dass sie die Tränen nicht zurückhalten konnte. „Ich freue mich so für euch“, schluchzte die 35-Jährige, die selbst Mutter eines Sohnes ist. „Das ist so emotional, oh mein Gott“, lachte Adele unter Tränen und fragte im Scherz: „Wenn ich schwanger bin, macht Ihr das dann auch für mich?“

Adele wird noch bis zum 4. November 2023 in Las Vegas auf der Bühne stehen.