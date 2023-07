8 Perfekte Schusstechnik: Hiroki Ito. In unserer Bildergalerie sehen Sie die weiteren Japaner, die beim VfB gespielt haben. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Nach Wataru Endo entwickelt sich beim VfB Stuttgart auch der zuvor völlig unbekannte Abwehrspieler Hiroki Ito zu einer der großen Entdeckungen in der Bundesliga. Der nächste Transfer eines Talents aus Japan steht bereits bevor.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Blaublitz Akita ist an diesem Sonntag bei Jubilo Iwata zu Gast, wenn in der zweiten japanischen Fußballliga der 42. und damit letzte Spieltag über die Bühne geht. Für die Hausherren wird die Partie im Yamaha-Stadion zum Schaulaufen, denn der Aufstieg ist den Kickern aus der 170 000-Einwohnerstadt in der Präfektur Shizuoka nicht mehr zu nehmen. Mit acht Punkten Vorsprung liegt Iwata an der Spitze – und wird demnach sogar als souveräner Meister in die J-League einziehen.