1 Maximilian Mittelstädt feiert seinen Treffer zum 1:1 gegen die Niederlande mit Joshua Kimmich (li.). Foto: dpa/Tom Weller

Zweites Länderspiel, erstes Länderspieltor – Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart hat seine unglaubliche Fußballreise auch gegen die Niederlande fortgesetzt. Und ein Sonderlob vom Bundestrainer erhalten.











Link kopiert



Dass ein Leben als Profifußballer einer Fahrt in der Achterbahn gleichen kann, muss man Maximilian Mittelstädt nicht erzählen. Er hat das in den vergangenen Monaten selbst erlebt. Mit Hertha BSC war er ganz unten – und ist als Nicht-Stammkraft abgestiegen. Dann wechselte er zum VfB Stuttgart, mit dem der Linksverteidiger nun um die Qualifikation für die Champions League spielt. Sogar Nationalspieler ist er mittlerweile. So weit, so klar. Eigentlich.