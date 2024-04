1 Donald Trump macht Kasse. Foto: AFP/Spencer Platt

Die Einzigen, die von der Trump-Aktie in jedem Fall profitieren, sind der Ex-Präsident und seine Günstlinge, kommentiert Washington-Korrespondent Thomas Spang.











Donald Trump macht mit Trump Media, was er am besten kann: Er handelt mit Illusionen. Ein lukratives Geschäft, das ihm in seiner Karriere viel Geld eingebracht hat. Statt Wolkenkratzer zu bauen, ließ er sich vor seinem Wechsel in die Politik dafür bezahlen, seinen Namen in goldenen Lettern an den Gebäuden anzubringen. Er händigte wertlose Abschlüsse seiner privaten „Trump-Universität“ aus, schrieb Millionen für seine nicht so wohltätige Stiftung bei der Steuer ab und verhökerte von Steaks über Champagner bis T-Shirts alles Mögliche unter seinem Namen.