Der Abstand zum VfB Stuttgart beträgt nun vier Punkte: Der FC Augsburg hat im Sonntagsspiel gegen Dortmund einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf geholt.















Berlin - Die Lage im Abstiegskampf wird für Hertha BSC immer prekärer. Durch den Punktgewinn des FC Augsburg zum Abschluss des 24. Spieltags beim 1:1 gegen Borussia Dortmund rutschten die Berliner auf den 16. Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga.

Auf dem Relegationsrang hatte die Hertha letztmals am vierten Spieltag gestanden. Der Vorsprung auf den VfB Stuttgart auf dem ersten direkten Abstiegsplatz beträgt vier Punkte. Die Berliner hatten am Samstag mit 0:3 beim SC Freiburg verloren und sind in diesem Jahr in sieben Liga-Spielen noch sieglos.

Leipzig bleibt auf Champions-League-Kurs

RB Leipzig hat zwischen Europa League und DFB-Pokal einen wichtigen Schritt Richtung Champions League gemacht. Beim glücklichen 1:0 (0:0) beim zähen Aufsteiger VfL Bochum feierten die Leipziger am Sonntag durch den 14. Saisontreffer des diesmal nur eingewechselten Franzosen (82.) den neunten Sieg im 13. Pflichtspiel unter dem neuen Coach Domenico Tedesco. Zehn Spieltage vor dem Saisonende behauptete RB damit den wichtigen vierten Platz, der am Ende zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

Somit hielt auch eine stolze Serie von RB, das auch im 20. Bundesliga-Spiel gegen einen Aufsteiger ungeschlagen blieb und dabei zum 17. Mal gewann.