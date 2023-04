1 Mit Alkohol im Blut und wohl auch Wut im Bauch war in Böblingen ein Hyundai-Fahrer auf Kollisionskurs. Foto: dpa/Patrick Seeger

Mit Alkohol im Blut und womöglich auch Wut im Bauch war ein 33-Jähriger am Samstagabend in Böblingen unterwegs. Auf seinem Kollisionskurs rammte er offenbar mit Absicht ein anderes Auto – beim Rückwärtsfahren.









Unter Alkoholeinfluss hat ein 33-Jähriger am späten Samstagabend in Böblingen einer Reihe von Unfällen gebaut. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 23.40 Uhr mit seinem Hyundai in der Tübinger Straße unterwegs, als er auf Höhe der Schönbuch Straße eine Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen überfuhr und dann einen 41-Jährigen in seinem Seat überholte.

Offenbar hatte er es auf das Auto beziehungsweise dessen Fahrer abgesehen: Er hielt vor ihm an, legte den Rückwärtsgang ein und krachte gegen den Seat. Daraufhin setzte er seine Fahrt unbeirrt fort, geriet dabei auf die Gegenspur und zwang zwei weitere Autofahrerinnen zu Ausweichmanövern.

Kurz darauf hielt der Hyundai-Fahrer an und verließ sein Auto. Weit kam er jedoch nicht, weil die Polizei den offensichtlich Betrunkenen gleich aufgriff und einer Blutentnahme unterzog. Der Hyundai und der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 17 000 Euro. Die Autos der Frauen, die ausweichen mussten, blieben unbeschädigt.