1 Präsident Claus Vogt (links) und Vorstandschef Thomas Hitzlsperger wollen nach Wochen des Streits beim VfB Stuttgart wieder zueinanderfinden. Foto: Baumann

Stuttgart - Es ist ein Bild, in dem eine gewisse Symbolik stecken soll. Thomas Hitzlsperger und Claus Vogt sitzen an einem Tisch. Nebeneinander und nur aufgrund der Coronaregeln etwa eineinhalb Meter auseinander. Ansonsten wären der Vorstandsvorsitzende und der Präsident des VfB Stuttgart wohl noch enger zusammengerückt an diesem Nachmittag, um ihren Schulterschluss zu demonstrieren. Denn nach harten Monaten des Machtkampfes soll mit dem offiziellen Ende der Datenaffäre beim Fußball-Bundesligisten ein Neustart erfolgen.