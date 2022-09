1 Die Schlange zum Sarg der Queen war bis zu acht Kilometer lang. Foto: dpa/N. El-Mofty

Zehntausende Briten stehen vor dem aufgebahrten Sarg von Elizabeth II. an. Sie nehmen dafür Wartezeiten von bis zu 14 Stunden in Kauf.















Schon im Englischunterricht haben wir gelernt, dass diszipliniertes Schlangestehen („queueing“) zu den britischen Grundtugenden zählt. Während Kontinentaleuropäer rücksichtslos drängeln, stellen sich die Menschen von der Insel geduldig an und warten, bis sie dran sind – sei es am Tresen im Pub, am Fahrkartenschalter oder eben beim Abschied von der verstorbenen Queen.

Die Schlange vor der Westminster Hall, wo die Monarchin aufgebahrt wurde, war zeitweise mehr als acht Kilometer lang. Ein Liveticker im Netz zeigt die aktuelle Länge und die voraussichtliche Wartezeit an – am Freitag bis zu 14 Stunden. Mehrfach erschien der Hinweis, dass der Zugang unterbrochen worden sei, um die Schlange bis zu Elizabeths Sarg nicht zu lang werden zu lassen.

Übertragen auf Stuttgart würde die Londoner Schlange vom Hauptbahnhof bis fast nach Vaihingen reichen. Mit diesem Vergleichsmaßstab im Hinterkopf erträgt man es gleich viel besser, wenn es auf der Zulassungsstelle oder in der Postfiliale mal wieder etwas länger dauert. Die Fans der Queen würden darüber nur müde lächeln.