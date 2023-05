1 Bald muss sich Petra Götz von ihrer Silcherschule verabschieden. Foto: Jürgen Bach

Petra Götz, langjährige Rektorin der Silcherschule und eine prägende Person der Schullandschaft in Kornwestheim, geht in den Ruhestand.









Ursprünglich wollte sie nur fünf Jahre in Kornwestheim bleiben. Schließlich wurden es aber 30. Mit Petra Götz geht Ende des Monats nicht nur eine langjährige Rektorin der Silcherschule, sondern auch eine bekannte und prägende Persönlichkeit in der Schullandschaft der gesamten Stadt. Sie wurde schon am Freitag offiziell in den Ruhestand verabschiedet.