Abrissgegner aus Stuttgart: Warum machen Abrisse viele Stuttgarter so emotional?

1 Bei Stuttgart 21 waren Abrisse einer von mehreren Protestgründen; der Journalist und Fotograf Wilfried Dechau hat Abrisse mit der Kamera dokumentiert. Foto: privat/Michael Steinert; imago/PPfotodesign; privat / Collage: Jana Gäng

Die Parkschützer bei Stuttgart 21, der Fotograf Wilfried Dechau und Daniel Weiss von Abriss-Watch auf Facebook: Einige Abrissgegner haben es in der Stadt zu einem gewissen Ruhm gebracht. Hier erzählen sie, warum sie das Thema so umtreibt.











Am 25. August 2010 frisst sich ein Bagger in die Fassade des Nordflügels am Stuttgarter Hauptbahnhof, dieser Teil des Bonatzbaus muss für Stuttgart 21 weichen. Vor den Bauzäunen, abgesichert von einer Polizeikette, brüllen Demonstranten gegen den Abriss an. Protestrufe, Polizeidurchsagen, das Krachen der alten Mauern des Bonatzbaus, sie ergeben einen Abriss-Soundtrack, der so in Stuttgart in den vergangenen Jahrzehnten nicht oft zu hören war. Emotional aufgeladen sind die Abrisse von ikonischen Gebäuden gleichwohl immer wieder einmal.