Stadt Beilstein verteilt Strafzettel an Schüler

1 Was Falschparker angeht, gibt es für die Stadt keine Ausnahmen. Foto: /Karl-Hendrik Tittel

Die Schulabgänger des Herzog-Christoph-Gymnasiums hatten für ihren Abischerz unter anderem den Parkplatz der Schule blockiert. Das wurde von der Stadt geahndet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Einen dicken Strafzettel hätten „eigentlich nur die Stadt Beilstein und ihre überbürokratischen Ordnungshüter verdient“. Das jedenfalls sagen Alexandra und Olivia Stahl. Olivia hat in diesem Sommer am Herzog-Christoph-Gymnasium (HCG) in Beilstein ihr Abitur gemacht, Alexandra ist ihre Mutter – und beide ärgern sich über die Post, die sie jetzt vom Rathaus bekommen haben. Mutter und Tochter werfen der Stadt „fehlendes Augenmaß“ vor.